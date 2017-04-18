Вчера, 17 апреля, в частном доме в районе кинотеатра "Казахстан" в Уральске были обнаружены тела пожилых людей - женщины 1928 и мужчины 1926 годов рождения. По словам очевидцев, в доме был открыт газ. Однако, что послужило причиной смерти должна показать судебно-медицинская экспертиза. В УВД города Уральска информацию подтвердили, однако от комментариев отказались. На месте происшествия работают полицейские. Другие подробности выясняются.