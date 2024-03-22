Дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области. Из материалов дела следует, что после развода родителей мальчик остался жить с матерью.

По словам женщины, её сын является студентом платного отделения Атырауского высшего медицинского колледжа дневного формы обучения. Однако на сегодняшний день отец добровольно не выплачивает алименты. Она попросила суд взыскать с бывшего мужа половину суммы, потраченную за обучение общего сына.

Во время суда стороны пришли к медиативному соглашению, по условиям которого мужчина обязался выплатить сумму обучения сыну.