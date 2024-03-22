Как сообщили в прокуратуре ЗКО, надзорный орган ведет работу по профилактике лудомании. Так, по результатам мониторинга сетей интернет установлены 40 сайтов интернет-казино. Они работали несмотря на их запрет на территории страны.

– Легкость доступа к данным ресурсам приводит к игровой зависимости, затрагивая все возрастные группы, что в свою очередь приносит неисчислимые беды, разрушая тысячи семей, толкая многих на преступления и суициды. Данная зависимость наносит огромный вред и подрастающему поколению, азартные онлайн-игры превращаются в повседневный досуг детей, - сообщили прокуроры.

Уральским городским судом №2 деятельность этих интернет-казино прекращена.

Напомним, глава государства отметил, что одной из проблем нашего общества является лудомания. Постоянными клиентами букмекерских контор и казино являются около 400 тысяч граждан, что равносильно населению крупного города.