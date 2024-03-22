Событие совпало с Днем Солидарности, который отмечается 21 марта согласно декаде Наурызнама.

В церемонии вручения ключей от квартир принял участие аким области Нариман Турегалиев. Глава региона поздравил всех собравшихся с праздником Наурыз мейрамы и пожелал счастья новоселам.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих Посланиях народу отметил, что повышение благосостояния и качества жизни населения - главная задача государства. Потому инициативы, направленные на обеспечение жильем каждой нуждающейся семьи, имеют особое значение. Сейчас в Уральске ведется строительство 14 многоквартирных домов в рамках государственных программ. Многоэтажные жилые дома, построенные по госпрограмме, выдаются очередникам через «Отбасы банк» по льготным процентным ставкам. Сегодня - это 80 семей, стоявших в очереди. Поздравляю собственников квартир с новосельем. Пусть Наурыз мейрамы принесет всем вам благополучие! – сказал глава региона.

По поручению президента, в Казахстане реализуется проект «Сильные регионы – драйвер развития страны». Строительство нового жилья осуществлялось в рамках данного проекта.

Большинство новосёлов - люди с ограниченными возможностями и очередники.

- Стояли в очереди несколько лет. Выражаю благодарность государству, теперь у нас новый дом. Нет предела счастью, поздравляю всех с Наурызом!, – отметила новосел Нургуль Есеналиева.

Стоит отметить, что в Уральске в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию более 1400 квартир.