По информации пресс-службы акимата ЗКО, согласно декаде Наурызнама, 20 марта в Казахстане отмечается, как Национальный День спорта.

В этот день в области прошли соревнования по стрельбе из лука и «Аударыспак».

В мероприятии принял участие аким области Нариман Торегалиев, который поздравил собравшихся с праздником Наурыз.

По инициативе главы государства в этом году Наурыз отмечается в новом формате – теперь этому празднику посвящена целая декада Наурызнама. Каждый день празднования направлен на пропаганду наших национальных ценностей. Сегодня – Национальный День спорта, которые мы отмечаем турнирами по национальным видам спорта. Их цель – популяризация национальных видов спорта, отражающих неповторимость нашей нации», - сказал Нариман Турегалиев.

Глава региона дал старт турниру по стрельбе из лука, запустив первую стрелу.

Как отметили в пресс-службе акимата, в преддверии Наурыза жители области широко отметили День национального спорта. Практически во всех населенных пунктах региона прошли спортивные соревнования.