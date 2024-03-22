Древний обряд торжественной встречи Нового года давно стал одним из самых главных символов обновления природы и человека. На театрализованном представлении на главной площади областного центра присутствовали аким области Нариман Турегалиев и аким города Миржан Сатканов.

Сцена, расположенная около Дома Дружбы, была празднична украшена, по середине установлен LED экран. По другую сторону площади, около центра культуры «Атамекен», установлены юрты, в которых разместились выставки картин и предметов быта, продавались предметы прикладного искусства, девушки с удовольствием угощали баурсаками, сладостями, наурыз-коже гостей праздника.

На славу порадовали присутствующих лучшие творческие коллективы областной филармонии им. Г.Курмангалиева, Дворца культуры молодежи, актеры Казахского драмтеатра им. Х.Букеевой, областного драмтеатра им. А.Островского, студенты высших и средне-специальных учебных заведений города, которые участвовали в театрализованном представлении. Своими звонкими песнями, зажигательными танцами, музыкой и красочными костюмами они создавали атмосферу всеобщей радости и веселья. Многочисленные зрители стали очевидцами славных исторических страниц прошлого нашего края. Герои народных преданий прошли в торжественном шествии.

Аким области поздравил западноказахстанцев с праздником Наурыз и пожелал добра, удачи, благополучия в каждый дом.

– Наурыз – это торжество, которое способствует укреплению национального единства нашего народа, объединению на основе общих ценностей. Именно, благодаря сплоченности и толерантности, наш Казахстан стал крепким и процветающим государством. Вместе со всей страной развивается и Западно-Казахстанская область. На сегодняшний день в регионе успешно реализуются государственные отраслевые программы. Строятся промышленные и социальные объекты, создаются новые рабочие места. Западно-Казахстанская область всегда была примером дружбы, согласия и единства. Высокие достижения нашего региона – это результат нашей с вами сплоченной и созидательной работы. Пусть Наурыз принесет в каждый дом счастье и процветание. Поздравляю вас с праздником – Наурыз мейрамы! – сказал Нариман Турегалиев.



Праздник продолжился концертной программой областной филармонии имени Г.Курмангалиева.

Оксана КАТКОВА

Фото автора