Казахстанцы побили 13-летний рекорд по потреблению мяса конины в 2023 году, сообщает телеграм-канал Data hub.

За последние три месяца 2023 года каждый казахстанец в среднем съел 1,97 килограмма конины, что является рекордным показателем по сравнению с любым кварталом с 2011 года.

Потребление этого мяса меняется в зависимости от времени года. К концу 2022 года этот показатель увеличился на 5%. Если сравнивать с октябрем-декабрем десять лет назад, рост составил 81%. За последние годы наблюдается стойкая тенденция к увеличению потребления конины.

По последним данным, конина была вторым по популярности после говядины. В среднем, каждый житель съел 6,61 кг говядины, что на 7% больше, чем в прошлом году, и почти столько же, сколько рекордные 6,68 кг в четвёртом квартале 2015 года.

