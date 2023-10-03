По информации Polisia.kz, 26 сентября сотрудники управления по противодействию наркопреступности Атырауской области задержали 20-летнего жителя ЗКО. Его подозревают в хранении синтетических наркотиков в особо крупном размере. Оказалось, что мужчина прибыл в Кульсары 24 сентября. При проверке его места жительства стражи порядка изъяли zip-пакет и двое электронных весов. По заключению экспертизы, изъятое вещество является синтетическим наркотиком альфа-pvp весом 24 грамма. Молодого человека поместили в изолятор временного содержания. В отношении него начали досудебное расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами».