– С 11 сентября 2022 года за некачественную сотовую связь и мобильный интернет операторы привлекаются к административной ответственности по статье 637 КоАП РК «Нарушение законодательства в области связи». Санкция статьи предусматривает штрафа от 1 000 МРП, а за повторное нарушение в течение года — 1 500 МРП, — отметил Нурлан Нурсултан.

По данным руководителя управления цифровизации ЗКО Нурлана Нурсултана, в этом году межрегиональная инспекция связи провела 58 внеплановых проверок в отношении сотовых операторов. Сумма штрафов составила почти 140 миллионов тенге. Проверки проводили в Уральске, Аксае и 27 населённых пунктах на основании жалоб жителей. К слову, в прошлом году инспекция провела 56 внеплановых проверок. На сотовые операторы тогда наложили штраф в 46 миллионов тенге.