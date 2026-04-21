Астрологи назвали представителей зодиакального круга, чей талант оказываться в эпицентре хаоса превращает обычные будни в остросюжетное кино.

Даже если в планах был спокойный вечер, хаос часто находит этих людей сам - через случайные звонки или неожиданные повороты событий. Как пишет Mixnews, за привычкой попадать в переплёты часто стоит не случайность, а особенности натальной карты.

Стрелец: драйв на опережение логики

Лидером рейтинга стал Стрелец. Этот огненный знак живет на высоких скоростях и готов сказать "да" любому авантюрному предложению. Главная проблема в том, что Стрельцы сначала соглашаются на сомнительные идеи и только потом задумываются о последствиях. В итоге они оказываются в центре конфликтов, к которым изначально не имели никакого отношения.

Близнецы и Водолеи: риск ради интереса

Воздушные знаки попадают в бурю из-за своего патологического любопытства. Водолеи оказываются в неловких ситуациях по неосторожности, а вот Близнецы иногда сознательно "подливают масла в огонь". Для них легкий привкус риска - лучший способ справиться с рутиной и добавить жизни необходимой остроты.

Рыбы: крайние в чужих спорах

Драма Рыб всегда связана с их желанием помочь. Выступая миротворцами в чужих конфликтах, они искренне пытаются примирить стороны. Однако финал почти всегда одинаков: спорщики находят общий язык, а Рыбы остаются виноватыми. Искреннее миролюбие в очередной раз превращается для них в личную драму и статус "козла отпущения".

Важно помнить: этот прогноз носит развлекательный характер и не является руководством к жизни. Звёзды могут намекать на возможные сюжетные повороты, но главным режиссером своей судьбы всегда остаетесь вы сами.