10-летний мальчик пытался покончить с собой после издевательств в школе
Telegram-канале kriminalkz_bot опубликовал фото мальчика. В описании к фото говорится, что десятого сентября в поселке Бесагаш Алматинской области ученик четвертого класса средней школы №29 пытался совершить суицид.
— Мальчик написал предсмертную записку и выпил пачку аспирина. Мама обнаружила ребенка в тяжелом состоянии, — говорится в посте.
Сообщается, что мама обнаружила ребенка в тяжелом состоянии. По ее словам, у сына уже были конфликты в прошлом году. Женщина одна воспитывает двоих детей, один из которых с диагнозом ДЦП. Семья живет на съемной квартире.
В департаменте полиции Алматинской области подтвердили, что расследуют факт отравления ребёнка 2013 года рождения.
— Данный факт зарегистрирован в УП Талгарского района по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". При проверке установлено, что несовершеннолетний ребёнок, находясь дома, выпил около 10 таблеток, предположительно "ацетилсалициловой кислоты", — сообщили в пресс-службе ведомства.
В управлении образования Алматинской области заявили, что ведется проверка. С 11 сентября ученик уже посещает уроки. Ему оказана помощь и поддержка в восстановлении.