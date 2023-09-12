Десятого августа в поселке Чапаево Акжаикского района сотрудниками полиции был задержан 44-летний уроженец Республики Узбекистан. Будучи лишенным водительского удостоверения мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, об этом сообщает пресс-служба департамента полиции ЗКО.

- В настоящее время транспортное средство водворено на спецавтостоянку. В отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством, находящемся в состоянии алкогольного опьянения", - пояснили в ведомстве.

Напомни, что в июле этого года из ЗКО выдворили семерых граждан Узбекистана. Кроме того, их привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.