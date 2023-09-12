Марьям Салимгереева уроженка Бурлинского района, член сборной Казахстана. Девушка стала чемпионкой Азии на восьмом открытом чемпионате по паратхэквондо в весовой категории 65 килограмм. Об этом на своей странице в Facebook сообщил отдел спорта Бурлинского района.



Чемпионат проходил 10-12 сентября в Ливане, городе Бейрут. Марьям победила свою первую соперницу, тайскую спортсменку, со счетом 20:7, а в финале сразила иранскую тхэквондистку с явным преимуществом 12:0.

В общекомандном зачете среди женщин сборная Казахстана заняла третье место.

Фото предоставлено управлением спорта ЗКО