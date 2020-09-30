Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала и.о. руководителя управления развития языков по ЗКО Света Ганиева, в области проводится масштабная работа по пересмотру идеологически устаревших названий образовательных учреждений. – Глава государства поручил привести в порядок ономастические названия и заменить идеологически устаревшие названия. В связи с этим управление по развитию языков ЗКО подготовило проект решения по переименованию некоторых объектов образования на территории области. Проект будет направлен на рассмотрение в ономастическую комиссию при правительстве РК. На сегодняшний день мы предлагаем присудить новые названия 10 школам, - рассказала Света Ганиева. Так, Дарьинской казахской школе-гимназии интернату предложили присвоить имя Абая Кунанбаева. Областной специализированной школе гимназии в селе Подстепное Теректинского района также предложили дать имя Абая Кунанбаева. Трекинской средней школе района Байтерек - имя казахского поэта Кадыра Мырза-Али. Первосоветскую школу в селе Шалгай района Байтерек предложили назвать в честь Шокана Уалиханова. Щаповская средняя общеобразовательная школа в районе Байтерек отныне будет носить имя Бауыржана Момышулы. Батуринскую среднюю общеобразовательную школу в селе Янайкино района Байтерек предложили переименовать в СОШ имени Талгата Бигельдинова, а школу в селе Новенький этого же района - в СОШ имени Касыма Кайсенова. Ульяновскую СОШ в районе Байтерек предложили назвать в честь Ильяса Есенберлина. Белогорскую СОШ в селе Актау Шынгырлауского района предложили переименовать в Актаускую СОШ, Полтавскую школу в селе Шынгырлауского района - в Ардакскую СОШ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.