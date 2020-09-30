ДТП произошло 29 сентября на улице Айткулова в Зачаганске, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП в Уральске: от удара "Ниву" с КамАЗом вынесло на обочину дороги Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. - В больнице ему провели томографию, которая показала перелом 7 ребер справа и закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга. Обследования продолжаются, - отметили в облздраве. Напомним, столкновение "Нивы" и КамАЗа произошло 29 сентября в 17.00 на улице Айткулова в микрорайоне Сарытау, недалеко от СОШ №50. В результате ДТП пострадал 29-летний водитель легковушки. Он был госпитализирован в Областную многопрофильную больницу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.