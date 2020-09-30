Иллюстративное фото из архива "МГ" Алексей Цой сообщил, что в Казахстане эпидситуация по коронавирусу стабильная. Минусом такого положения дел, по его словам, является то, что у людей снижается настороженность. Как итог, ряд граждан не всегда соблюдает масочный режим и социальную дистанцию. Об этом свидетельствуют результаты рейдов в регионах. Так, с момента послабления ограничительных мер в 10 регионах увеличилось число нарушений карантина с 30,4% до 40,7%. Также не снижается число нарушений масочного режима. По данному основанию в период с 5 по 27 сентября к административному штрафу привлекли 1131 человека. - Это может привести к распространению заболеваемости и ужесточению карантинного режима в Казахстане, как это происходит сегодня во многих странах мира, - сообщил глава Минздрава. В связи с этим он рекомендовал акимам регионов усилить контроль за соблюдением карантинного и масочного режимов на объектах и среди населения, а также продолжить разъяснительную работу с населением о важности соблюдения саннорм. Он также указал на необходимость принять ряд срочных мер по вопросам лекарственного обеспечения. - Регионами заявлена дополнительная потребность по 91 наименованию лекарств на сумму 14 млрд тенге. Сформирован двухмесячный запас лекарств для лечения COVID-19 на 11,4 млрд тенге. Уже отгружено (в регионы - прим. ред.) 82%. Во всех регионах созданы стабилизационные фонды на общую сумму порядка 13 млрд тенге по наиболее востребованным лекарственным средствам, - сообщил министр. Для лечения пациентов на дому от коронавируса до конца года предусмотрены бесплатные лекарства для 1 млн человек. Параллельно проводится работа по вакцинации населения от гриппа. К этому часу привито около 1 млн человек или 44% от подлежащего вакцинации населения. До конца октября планируется завершить возведение 13 модульных инфекционных больниц на 3100 коек в 11 областных центрах и в городе Алматы, а также отремонтировать два объекта. Планируется также дополнительно закупить еще 2 619 аппаратов ИВЛ, в том числе 1 500 аппаратов отечественного производства. Службу скорой медицинской помощи в 2020 году планируется оснастить 1 167 единицами санитарного автотранспорта, в том числе 360 единиц закупается дополнительно. Напомним, ранее глава министерства предложил приостановить возобновление авиасообщений с другими странами. Также отметим, что за последние сутки в Казахстане подтверждены 75 новых случаев заражения коронавирусом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.