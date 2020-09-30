Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании СОШ №20 города Атырау поступило сегодня, 30 сентября. На место незамедлительно были стянуты все экстренные службы, работали сотрудники полиции, ДЧС, медики, а также саперы. Из здания учебного заведения были эвакуированы 124 учащихся, 14 педагогов, а также 30 работников школы, а сама территория была оцеплена. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что в результате осмотра подозрительных предметов в здании школы не обнаружено. Подозреваемый установлен и задержан. Проводится проверка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.