Иллюстративное фото с сайта Tumba.kz Обмен изъятых из наличного денежного обращения банкнот на действующие денежные знаки национальной валюты Республики Казахстан проводится исключительно в филиалах Национального банка. - Поэтапная замена и изъятие банкнот образца 2006 года началась еще в ноябре 2016 года. После завершения 3 октября текущего года срока обращения данных банкнот филиалы Национального банка перестанут принимать и обменивать их на действующие денежные знаки. До этой даты банкноты можно обменять во всех территориальных филиалах НБРК, расположенных в 17 городах страны, – пояснил директор департамента наличного денежного обращения Национального банка Жомарт Кажмуратов. Информацию об адресах и контактах филиалов Национального банка можно найти на сайте Национального банка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.