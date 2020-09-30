Махамбет Досмухамбетов 10 сентября Таубаев и руководитель областного управления строительства Тимур Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 миллиона тенге. – Закон един для всех. Если расследование завершится и суд признает его виновным, то я, следуя закону, готов уйти в отставку. Принять её или не принять – решит президент, – сказал Махамбет Досмухамбетов. Напомним, 26 ноября прошлого года в Закон «О государственной службе» были внесены изменения, согласно которым первый руководитель обязан подать в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора в отношении его подчинённого. На вопрос «АЖ» в пресс-службе акима Атырауской области ответили, что в настоящее время должность первого заместителя вакантна, временно исполняющего обязанности нет. В январе прошлого года после задержания заместителя акима области Нурсауле Сайлауовой во всех управлениях акимата была проведена внутренняя аудиторская проверка. Будет проводиться такая проверка в связи с задержанием Таубаева? На этот вопрос в пресс-службе ответить не смогли. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.