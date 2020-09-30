В Кызылкогинском районе Атырауской области неизвестные разгромили гробницу и могилы, передает Аzh.kz. Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области Инцидент произошел 27 сентября. Злоумышленники разгромили гробницу Матен-кожа и еще 12 могил, а также устроили пожар в домике для ночлега паломников. - Уже задержан подозреваемый, житель Кызылкогинского района. Он является родственником смотрителя этого святого места. Сельчане шокированы: никогда раньше здесь такого не случалось, – прокомментировал заместитель акима Кызылкогинского района Айдулат Кенжебеков. Замакима добавил, что мотивы преступления будут выявлены в ходе расследования. Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Фото с сайта Аzh.kz