Инцидент произошел 27 сентября. Злоумышленники разгромили гробницу Матен-кожа и еще 12 могил, а также устроили пожар в домике для ночлега паломников. - Уже задержан подозреваемый, житель Кызылкогинского района. Он является родственником смотрителя этого святого места. Сельчане шокированы: никогда раньше здесь такого не случалось, – прокомментировал заместитель акима Кызылкогинского района Айдулат Кенжебеков. Замакима добавил, что мотивы преступления будут выявлены в ходе расследования.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.