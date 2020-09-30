Как сообщили в РГП "Казгидромет", в Уральске 1 октября ожидается переменная облачность, 22 градуса тепла днем, +6 градусов ночью. В Атырау будет солнечно, днем +24 градуса, ночью +10 градусов. Также солнечную погоду синоптики прогнозируют в Актобе, днем столбики термометров поднимутся до +21 градуса, ночью опустятся +5 градусов. В Актау ожидается переменная облачность, днем +23 градуса, ночью +11 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.