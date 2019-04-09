Об этом в прямом эфире рассказал аким Уральска Мурат Мукаев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Мурат Мукаев ответил на вопросы горожан в прямом эфире телеканала "Акжайык". В основном жителей города волновал мусор во дворах, ремонт дорог, благоустройство и тариф на проезд. На вопрос, поднимется ли тариф, как того требуют перевозчики, аким города ответил, что сначала компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, должны выполнить ряд требований. - Поставлена задача, чтобы в ближайшее время мы избавились от коптящих "ПАЗиков", от старых "Газелей". Так, в 2016 году в городе было 180 "Газелей", сейчас осталось 50. Мы хотим полностью избавиться от них. В прошлом году мы закупили 42 новых автобуса, у нас в планах приобретение 100 автобусов, - рассказал Мурат Мукаев. - Что касается субсидирования, то из года в год оно увеличивается: если в 2017 году было 30 млн тенге, то в 2018 году - 160 млн, в этом году мы запланировали 190 млн тенге. Это немалая сумма для поддержки. Кроме того, по словам градоначальника, одно из важнейших и первостепенных требований - переход на безналичную форму оплаты. - На сегодняшний день такой вид оплаты внедрен на 4 маршрутах, но эта работа немного застопорилась. В будущем вопросы субсидирования будут рассматриваться, ноперевозчики должны перейти на безналичную форму оплаты. Нам нужна прозрачность. Мы должны видеть, куда уходят государственные деньги, субсидии, - пояснил аким города. Напомним, в марте пассажироперевозчики попросили субсидии у местных властей в размере трех миллиардов тенге. Они посетовали на то, что их деятельность убыточна, а реальный тариф на проезд в автобусах города должен составлять 186 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.