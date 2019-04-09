Увеличить пространство! Хорошо, что для этого существует немало способов.Примените хитрость – весь интерьер выполните в теплых песочно – бежевых тонах, с оттенками голубого и добавьте небольшие яркие детали.Такая спальня будет напоминать морской отдых – с песочным пляжем и синим морем. Чем больше светлых оттенков, тем просторнее будет казаться комната.Бывает, что в стене проходит колонна или несущая балка. Этот недостаток можно превратить в достоинство! Сделайте декоративный камин, он же может служить книжной полкой. Или отделайте колонну фактурным материалом – под камень или дерево.Еще выступы помогают разделить помещение на зоны. Небольшая спальня может сочетать в себе не только место отдыха, но и рабочий кабинет. Попробуйте разделить на зоны комнату, учитывая размер выступа. В выступе камин – в нише столик.Такое, как правило, встречаются в домах с непривычной архитектурой. Тогда острые углы и непропорциональность могут вызвать множество вопросов при планировке.В помощь придет неожиданное сочетание материалов, которое позволит оптически исправить неправильные пропорции.Используйте больше натуральных материалов, особенно это касается текстиля. А отделку стен выполните в пастельных тонах, чтобы глаза отдыхали.