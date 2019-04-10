На сегодняшний день в Казахстане, да и во всем мире, пользуется большой популярностью медицинский туризм. Одной из актуальных целей такого вида туризма является медобследование на различные онкологические заболевания.
И в этом готовы помочь медицинские центры российской компании «ПЭТ–Технолоджи». О том, как связаться с центрами, получить консультацию у докторов, как организовать поездку в центры и других организационных моментах рассказал корреспонденту газеты «Мой ГОРОД» генеральный директор компании «ПЭТ–Технолоджи» Игорь Симоновский.
– Возможно ли получить предварительную консультацию у специалистов центров «ПЭТ–Технолоджи»? Если да, то каким образом?
– Да, конечно. Для пациентов из Казахстана возможна бесплатная предварительная консультация по телефону или электронной почте до приезда в центр.
– Нужно ли проходить предварительное медицинское обследование по месту жительства, и какое?
– При обнаружении заболевания врачи–онкологи рекомендуют ПЭТ/КТ для проведения диагностики. В первую очередь ПЭТ/КТ назначают для уточнения размеров опухоли, определения наличия или отсутствия метастатического процесса в организме пациента. ПЭТ/КТ дает возможность обнаружить малейшие опухолевые очаги на ранних стадиях заболевания и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований. Для оценки полной картины заболевания может потребоваться медицинская документация с места жительства: выписки, заключения, гистологические исследования, протоколы ранее проведенных КТ, МРТ, ПЭТ/КТ, CD–диски с записью исследований.
– Как быстро выдаются результаты исследования по ПЭТ/КТ?
– От двух часов до двух дней.
– Сколько по времени длится курс лечения с помощью системы «Кибер–Нож»?
– Лечение зависит от диагноза заболевания и рекомендаций специалистов.
– Наблюдаются ли пациенты вашими специалистами после курса лечения?
– Да. После завершения лечения пациент наблюдается у врача–онколога.
– Так как все медуслуги центров «ПЭТ–Технолоджи» предоставляются на коммерческой основе для граждан СНГ, есть ли скидки в зависимости от срока и видов обследования и лечения?
– Да, в компании действует программа лояльности, например, для граждан Казахстана действует скидка 25% на прохождение исследования ПЭТ/КТ. Также действуют скидки 10% при повторном прохождении ПЭТ/КТ–диагностики и 10% для ваших близких при первичном прохождении ПЭТ/КТ–диагностики. Скидочные программы меняются, поэтому необходимо консультироваться по данному вопросу в call–центре. Также информация размещена на сайте www.pet–net.ru в разделе «Иногородним пациентам».
– Как можно произвести оплату за обследование и лечение?
– Оплата производится наличным или безналичным путем.
– Возможно ли организовать встречу и доставку пациента в центр, а также его отъезд?
– Компания «ПЭТ–Технолоджи» предлагает пациентам из Казахстана не просто разрозненные услуги, а пакетный продукт, нацеленный на решение задач пациента и включающий:
• бесплатную предварительную консультацию по телефону или электронной почте до приезда в центр;
• консультации по выбору гостиницы и бронирование в необходимой ценовой категории (все региональные центры имеют поблизости широкий спектр гостиниц, а в Уфе и Екатеринбурге можно разместиться в доступном по цене пансионате рядом с центром);
• бесплатный трансфер на такси из аэропорта или ж/д вокзала до гостиницы или центра «ПЭТ–Технолоджи» и обратно;
• услуги персонального менеджера, готового проконсультировать и помочь в решении бытовых вопросов, а также сопроводить при посещении специалистов центра.
Центры, в которые удобно добираться из Казахстана, находятся в городах Екатеринбург, Уфа, Самара, Тольятти, Москва. Важным преимуществом «ПЭТ–Технолоджи» также является то, что московский центр компании расположен на территории крупнейшего медицинского учреждения — лечебно–реабилитационного центра (ЛРЦ) Минздрава России. «ПЭТ–Технолоджи» в партнёрстве с ЛРЦ оказывает полный спектр услуг в области диагностики, лечения и реабилитации при онкологических заболеваниях. Надёжные партнерские отношения позволяют нам обеспечить все виды обследования, терапии и восстановительного лечения онкологических больных в московском центре «ПЭТ–Технолоджи».
Добраться до центров в Москве и Екатеринбурге не составит труда благодаря прямым авиарейсам из Астаны. Из Уральска до Самары и Тольятти можно доехать железнодорожным или автомобильным транспортом. В Екатеринбург также можно попасть по железной дороге из Петропавловска. В Уфу можно добраться транзитными авиарейсами или же поездом из Петропавловска, Кокшетау или Актобе. По прибытии в аэропорт или на ж/д вокзал во всех перечисленных городах, где находятся центры «ПЭТ–Технолоджи», вас обязательно встретит представитель компании с вашим именем на листе, чтобы сделать вашу встречу комфортной.
Подробнее о центрах можно узнать на сайте компании www.pet-net.ru. Телефон для записи на платные услуги: 8 (495) 988-47-99
Лицензия №ЛО-61-01-006409 от 16.05.2018г. выдана Министерством здравоохранения Ростовской области РФ.
