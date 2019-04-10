И в этом готовы помочь медицинские центры российской компании «ПЭТ–Технолоджи». О том, как связаться с центрами, получить консультацию у докторов, как организовать поездку в центры и других организационных моментах рассказал корреспонденту газеты «Мой ГОРОД» генеральный директор компании «ПЭТ–Технолоджи» Игорь Симоновский.– Да, конечно. Для пациентов из Казахстана возможна бесплатная предварительная консультация по телефону или электронной почте до приезда в центр.– При обнаружении заболевания врачи–онкологи рекомендуют ПЭТ/КТ для проведения диагностики. В первую очередь ПЭТ/КТ назначают для уточнения размеров опухоли, определения наличия или отсутствия метастатического процесса в организме пациента. ПЭТ/КТ дает возможность обнаружить малейшие опухолевые очаги на ранних стадиях заболевания и получить трехмерное изображение организма человека с точными данными о локализации и границах новообразований. Для оценки полной картины заболевания может потребоваться медицинская документация с места жительства: выписки, заключения, гистологические исследования, протоколы ранее проведенных КТ, МРТ, ПЭТ/КТ, CD–диски с записью исследований.– От двух часов до двух дней.– Лечение зависит от диагноза заболевания и рекомендаций специалистов.– Да. После завершения лечения пациент наблюдается у врача–онколога.– Да, в компании действует программа лояльности, например, для граждан Казахстана действует скидка 25% на прохождение исследования ПЭТ/КТ. Также действуют скидки 10% при повторном прохождении ПЭТ/КТ–диагностики и 10% для ваших близких при первичном прохождении ПЭТ/КТ–диагностики. Скидочные программы меняются, поэтому необходимо консультироваться по данному вопросу в call–центре. Также информация размещена на сайте www.pet–net.ru в разделе «Иногородним пациентам».– Оплата производится наличным или безналичным путем.– Компания «ПЭТ–Технолоджи» предлагает пациентам из Казахстана не просто разрозненные услуги, а пакетный продукт, нацеленный на решение задач пациента и включающий: • бесплатную предварительную консультацию по телефону или электронной почте до приезда в центр; • консультации по выбору гостиницы и бронирование в необходимой ценовой категории (все региональные центры имеют поблизости широкий спектр гостиниц, а в Уфе и Екатеринбурге можно разместиться в доступном по цене пансионате рядом с центром); • бесплатный трансфер на такси из аэропорта или ж/д вокзала до гостиницы или центра «ПЭТ–Технолоджи» и обратно; • услуги персонального менеджера, готового проконсультировать и помочь в решении бытовых вопросов, а также сопроводить при посещении специалистов центра. Центры, в которые удобно добираться из Казахстана, находятся в городах Екатеринбург, Уфа, Самара, Тольятти, Москва. Важным преимуществом «ПЭТ–Технолоджи» также является то, что московский центр компании расположен на территории крупнейшего медицинского учреждения — лечебно–реабилитационного центра (ЛРЦ) Минздрава России. «ПЭТ–Технолоджи» в партнёрстве с ЛРЦ оказывает полный спектр услуг в области диагностики, лечения и реабилитации при онкологических заболеваниях. Надёжные партнерские отношения позволяют нам обеспечить все виды обследования, терапии и восстановительного лечения онкологических больных в московском центре «ПЭТ–Технолоджи».Добраться до центров в Москве и Екатеринбурге не составит труда благодаря прямым авиарейсам из Астаны. Из Уральска до Самары и Тольятти можно доехать железнодорожным или автомобильным транспортом. В Екатеринбург также можно попасть по железной дороге из Петропавловска. В Уфу можно добраться транзитными авиарейсами или же поездом из Петропавловска, Кокшетау или Актобе. По прибытии в аэропорт или на ж/д вокзал во всех перечисленных городах, где находятся центры «ПЭТ–Технолоджи», вас обязательно встретит представитель компании с вашим именем на листе, чтобы сделать вашу встречу комфортной.Лицензия №ЛО-61-01-006409 от 16.05.2018г. выдана Министерством здравоохранения Ростовской области РФ. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.