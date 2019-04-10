Иллюстративное фото из архива "МГ" Министерство труда и социальной защиты РК опубликовало на сайте "Открытые НПА" проект постановления Правительства о внесении поправок в систему оплаты труда бюджетников. Коэффициенты для исчисления должностных окладов гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств госбюджета, работников казённых предприятий (за исключением рабочих) вступают в силу 1 июня 2019 года. Повышение коэффициента влечёт повышение заработной платы. Согласно опубликованному документу, бюджетникам поднимут коэффициенты для начисления зарплаты в зависимости от стажа работы. К примеру, госслужащим корпуса А (управленческий персонал) с минимальным стажем работы (до трёх лет) коэффициент повысят с 5,84 до 6,42, с максимальным (свыше 25 лет) – с 7,08 до 7,79. Госслужащим корпуса Б (основной персонал) с минимальным стажем работы до одного года коэффициент повысят с 5,09 до 5,60, с максимальным – с 6,14 до 6,75. Госслужащим корпуса С (административный персонал: начальники участков, завхозы, заведующие архивом органов РАГС) с минимальным стажем работы коэффициент повысят с 3,39 до 4,24, с максимальным стажем – с 4,26 до 5,31. Госслужащим корпуса D (вспомогательный персонал: делопроизводители, секретари, операторы, охранники, кассиры, диспетчеры и т. д.) с минимальным стажем работы коэффициент повысят с 2,45 до 2,94, с максимальным – с 2,75 до 3,29. В сфере образования сотрудникам с минимальным стажем работы коэффициент повысят с 4,12 до 4,74, с максимальным – с 4,7 до 5,41. В сфере здравоохранения сотрудникам с минимальным стажем работы коэффициент повысят с 4,57 до 5,26, с максимальным – с 5,21 до 5,99. С более подробным списком новых коэффициентов можно ознакомиться здесь. Документ находится на публичном обсуждении до 22 апреля. Для повышения зарплаты бюджетникам в бюджете на 2019 год предусмотрено 115,7 млрд тенге, на 2020-2021 годы – 234,4 млрд тенге ежегодно. Касым-Жомарт Токаев поручил повысить зарплату бюджетникам не с 1 июля, как планировалось ранее, а с 1 июня 2019 года. Для этого дополнительно будет выделено 28,6 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.