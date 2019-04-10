Делается легкий и нежный сыр дома просто. Получается продукт, напоминающий не дешевый сыр «Филадельфия» и идеально подходящий для приготовления, бутербродов, ролл, крема, торта, и любых десертов. Все будет вкусным! Приготовление проблем не создаст. Один раз попробовав, уже не вернетесь к магазинному варианту. Да и разница в цене существенная. Нам необходимо: 300 гр. сметаны, 1 литр йогурта без консервантов и фруктовых добавок, 0,5 ч.л. соли. Все ингредиенты смешайте в глубокой посуде. Жирность ингредиентов влияет на вес готового продукта, лучше выбирать пожирнее. Если сметана будет кислой, сыр получится с кислинкой. Подготовьте вместительную кастрюлю. Сверху на ней зафиксируйте сито. Чистую марлю плотно сложите в 4 слоя и положите в сито. Выливаем на марлю молочную смесь, затягиваем и крепко перевязываем нитью. В результате у вас получиться мешочек. Даем стечь всей сыворотке. 2-3 часа пусть жидкость стекает сама, без груза. Потом устанавливаем на мешочек тарелку, а на неё – груз. И ставим на сутки в холодильник или оставляем в прохладном месте. Вынимаем сыр из марли. В результате останется 700 мл сыворотки. Сыра получится 500 гр. Сыворотку оставляем и печем вкуснейшие оладьи или блинчики. Рецепты вкусного завтрака и обеда можете найти на нашем сайте.