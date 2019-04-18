Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник отдела контроля качества и приемки работ ЗКОФ АО "НК"КазАвтоЖол" Мирлан Насипов, по трассе Уральск - Атырау планируется в рамках среднего ремонта дополнительно устроить площадки отдыха, это будет примерно в 2020-2022 годах. - Сейчас идет программа по республике, где разрабатываются мероприятия по устройству площадок вблизи населенных пунктов и крупных дорожных сервисов. По трассе Уральск - Атырау планируется дополнительно построить около 12 остановочных площадок только по нашей области, - отметил Мирлан Насипов. Также начальник отдела контроля качества ЗКОФ АО "НК"КазАвтоЖол" рассказал, что все проекты ведут подрядные организации и после проектирования все они проходят госэкспертизу. - К примеру, в пректах на ремонт автодорог Подстепное - Федоровка и Казталовка - Жанибек - Онеге - Бисен - Сайхин запланированы площадки отдыха и остановочные павильоны. Есть специальные нормы, где расстояние между площадками отдыха, должно быть не менее 40-50 километров, и желательно находиться ближе к населенным пунктам, потому что нужно подводить электролинию и все коммуникации, - добавил Мирлан Насипов. Стоит отметить, что сеть республиканских дорог составляет 1400 километров. - В этом году планируется завершение проектно-изыскательных работ по реконструкции автомобильной дороги Подстепное - Федоровка (144 километра). Срок выполнения работ 10 месяцев, планируется завершение в середине июня. По мере выделения финансирования будут проведены конкурсы, и с определением подрядчика начнутся строительно-монтажные работы. Также продолжаются работы по капитальному ремонту автомобильной дороги Чапаево - Жалпактал - Казталовка на участке 157-192 км, - пояснил Мирлан Насипов. - Кроме того, начаты работы по пропускному комплексу Сырым на автомобильной дороге Самара - Шымкент (195 километр). В прошлом году выделен аванс, заготовлено почти 100% материала, в этом году планируем завершить этот объект. В марте были получены положительные заключения государственной экспертизы по капитальному ремонту Казталовка - Жанибек- Онеге - Бисен - Сайхин. 9 апреля был объявлен тендер, и в этом году было выделено около 3 миллиардов тенге для реализации данного проекта. Кроме того, последний участок (138-162 километр) Казталовка-Жанибек продлен, в связи с тем что необходимо проектирование путепровода. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.