Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил на своей блог-платформе о настигшем дорожно-патрульного полицейского наказании за переход проезжей части в неположенном месте. Инспектор дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы департамента полиции Западно-Казахстанской области перешел дорогу в неположенном месте. Гражданский активист Жан Ботанов снял на видео, как полицейский переходит дорогу в неположенном месте и отправил его на блог министра МВД РК Ерлана Тургумбаева. - Довожу до Вашего сведения: Западно-Казахстанская область, Уральск, 15 марта в 17:19 по улице Сырыма Датова сотрудники полиции на служебной машине марки Skoda бортовой номер 170 нарушили ПДД – «стоянка на территории остановки общественного транспорта». При этом проблесковые маячки выключены. Также сотрудник полиции нарушил еще один пункт правил - переход проезжей части в неположенном месте в непосредственной близости от пешеходного перехода, - написал Жан Ботанов. Запись с видеорегистратора была прикреплена к обращению к главе МВД. 15 апреля министр Ерлан Тургумбаев подтвердил, что полицейский нарушил правила. - Уважаемый Жан. По Вашим обращениям по фактам нарушений Правил дорожного движения проведена проверка, по результатам которой сотрудник патрульной полиции МПС ДП Западно-Казахстанской области привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 615 КоАП РК (нарушение правил движения пешеходами) протокол №192770033017076. При этом в части нарушения требований норм ПДД (стоянка на территории остановки общественного транспорта) установлено, что проблесковые маячки на патрульной автомашине были включены, и ввиду заснеженности обочины проезжей части, сотрудники полиции, в соответствии с нормами п.п.6.1. ПДД (водители транспортных средств оперативных и специальных служб с включенным проблесковым маячком синего и (или) красного цвета, выполняя неотложное служебное задание могут отступать от требований разделов 5, 8-18 ПДД РК) остановились возле остановочной площадки, не создавая помех другим участникам дорожного движения, для принятия процессуальных мер к правонарушителю. Благодарим за активную гражданскую позицию и внесенный вклад в обеспечение дорожной безопасности, - ответил министр Ерлан Тургумбаев.