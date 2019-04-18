Сегодня, 18 апреля, во всех школах для учащихся 1-11 классов отменены занятия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Причина - неблагоприятные погодные условия и окончание отопительного сезона, уточнили в городском отделе образования. Стоит отметить, что отменены не только занятия в школах, но и тренировки в ряде спортивных учреждений. Напомним, что с вечера 17 апреля в нефтяной столице не утихает шквальный ветер до 23 м/с, проблем добавляет сильный снегопад. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА