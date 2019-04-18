Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог по ЗКО Бауыржан Айтмагамбетов, сегодня, 18 апреля, в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал, га каких дорогах областного и районного значения в 2019 году запланирован ремонт. - Мы будем ремонтировать 150 километров автомобильных дорог, на это было выделено из республиканского и местного бюджета в около 13 миллиардов тенге. Могу сказать, что капитальный ремонт дороги Большой Чаган - Переметное, которая соединяет трассу Атырау - Уральск с Саратовской трассой (32 километра) в этом году закончится, подрядчиком является ТОО "Туркестанжолсервис", - пояснил Бауыржан Айтмагамбетов. - Также запланирован ремонт дороги Шынгырлау - Лубенка - Лебедевка выборочно 32 километра. Средним ремонтом будет охвачена автодорога Федоровка - Аксай (28 километров), в 2019-2020 годах планируется средний ремонт дороги Таскала - Аккурай - Болашак - граница РФ, там разыгран тендер на 48 километров, ремонт будет производить подрядная организация ТОО "Юнисерв", также будет отремонтировано 12 километров дороги Шынгырлау - Лубенка - Лебедевка подрядной организацией ТОО "Асфа". К слову, сеть автодорог областного значения, составляет 1724 километра. Из них автодороги с черным покрытием - 772,5 километра, гравийные - 686,5 километра, грунтовые автодороги - 265 километров. Ремонт в этом году и содержание автодорог областного значения будут обеспечивать девять подрядных организаций: ТОО "Жолаушы Жол", ТОО "Асфа", ТОО "Дорремсервис", ТОО "Шам Шын", ТОО "Жайыкстройгрупп",ТОО "ОАРИЙ", ИП "Басов", ТОО "Бакыт жолдары", ТОО "Орда жолдары". В целях сохранности дорог областного значения по ремонту и содержанию управлением проводятся работы: ямочный ремонт, заливка трещин, профилировка проезжей части и обочин грунтовых дорог и дорог с гравийно-щебеночным покрытием, укрепление обочин, маршрутный ремонт, восстановление земляного полотна, установка дорожных знаков и указателей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.