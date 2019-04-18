Фото предоставлено пресс-службой ДП Мангистауской области Мужчина выложил видео впод названием «Во время плохого настроения надо выпустить пар», где он стреляет из автомата. На кадрах ролика видно, как мужчина стреляет из автомата Калашникова. По информации департамента полиции Магистауской области, инцидент произошел 16 апреля в 21.45 в 32Б микрорайоне. - Следственно-оперативной группой при обыске квартиры был обнаружен и изъят пистолет Макарова со световым и звуковым сопровождением, пневматическая винтовка с простыми тировскими пулями. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции города Актау по статье 287 части 3 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Проводится досудебное расследование, - сообщили в ведомстве. 6rEdsvnexy0 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.