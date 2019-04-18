17 апреля Алтай Кульгинов провел встречу с операторами службы 109, после чего проверил их работу. Также аким отметил, что до начала работы в полном режиме необходимо успеть подготовить для работы еще операторов. Как рассказал директор ТОО "IT HUB ZKO" Андрей Локтев, в тестовом режиме данная служба работает с 1 марта. - У нас работает в штате 12 человек. Разделено посменно, в дневную работает 4 человека, в ночную 2. Сначала работы у нас обработано более 2 тысяч обращений. В среднем в день поступает больше 100 звонков. Первые вопросы, а вернее вал звонков были по уборке снега и подтоплениям, сейчам уборка мусора, - пояснил Андрей Локтев. - Согласно регламенту, при поступлении всех звонков идет запись разговора, задача оператора занести в карточку текст обращения, дальше вопрос записывается в системе и передается оператору второй линии. Он же и определяет, в какую коммунальную службу перенаправить звонок. Дальше по нашей заявке выезжает бригада и отрабатывает этот звонок, по мере его отработки идет обратная связь. Вопросы обрабатываются практически в течение пяти минут. Пока мы работаем в тестовом режиме, мы отработаем и программное обеспечение и технологию работы. Стоит отметить, что наиболее часто задаваемые вопросы от уральцев - жилищно-коммунального характера.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.