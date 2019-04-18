В первую очередь члены партии обсудили ход реализации программ Первого президента, а также избрание делегатов на ХІХ внеочередной съезд партии» Nur Otan". По словам акима области, главной целью проекта "Помощь населению" является оказание содействия в решении повседневных проблем граждан. – В этой связи определены 3 конкретных задачи. Так, оперативное реагирование на актуальные запросы общества, привлечение внимания государственных органов, формирование эффективной тесной связи с населением, привлечение активной части общества к решению проблем граждан. Для решения данных задач открыто единое социальное окно при общественных приемных в регионе, где каждый гражданин может обратиться удобным для себя способом. В каждой приемной созданы мобильные группы, в состав которых вошли представители государственных органов, неправительственных организаций и бизнеса. Обращения рассматриваются по принципу "здесь и сейчас", - рассказал Алтай Кульгинов. - А целью проекта "Счастливая семья" является поддержка многодетных и малообеспеченных семей. При партии создан Республиканский совет по защите прав семьи и детей. Совместно с правительством и акимами разработана специальная дорожная карта. Он предусматривает не только непосредственную поддержку малообеспеченным семьям, но и профилактику неудобств на основе создания возможностей для самостоятельного решения жизненных проблем. Создание условий для обеспечения активного участия молодежи в социально-экономическом развитии села, модернизации предпринимательской деятельности сельских жителей и улучшении качества их жизни – главная цель проекта «Ауыл – ел бесігі». В рамках данного проекта партия определила 3 направления, которые непосредственно реализуются. Как стало известно, одно из направлений - это развитие социальной инфраструктуры. Совместно с представителями бизнеса, в течение трех лет по стране планируется строительство спортивной площадки в 1000 школах и открытие 1000 коворкинг-центров на базе сельских библиотек. - Второе - кадровое обеспечение села. Привлечение специалистов в рамках проекта «С дипломом в село» за счет улучшения мер поддержки. Третье - это развитие молодежного предпринимательства на селе. В текущем году 2000 молодых специалистов будут направлены на стажировку в 500 крестьянских хозяйствах. По итогам стажировки планируется трудоустроить не менее 500 лет в крупные крестьянские хозяйства, ввести в эксплуатацию не менее 200 молодежных проектов в области агропроизводственного комплекса, - продолжил Алтай глава региона. - Партийный контроль за ходом развития инженерной и социальной инфраструктуры – "Құтты мекен". В этой связи создана трехуровневая система контроля. Будут работать группы мониторинга на уровне районов и городов. Они обеспечивают контроль непосредственно на самом объекте. На областном уровне депутатские фракции, комиссии партийного контроля и иные партийные органы в маслихатах осуществляют контроль за целевым расходованием средств, а также анализируют ситуацию и вырабатывают рекомендации местного характера. А на центральном уровне заслушивается отчет государственных органов и партийных структур о ходе реализации проекта и разрабатывается позиция партии в республиканском масштабе. Таким образом, наши партийцы на местах, в селах, районах и городах получат возможность для стимулирования гражданской активности населения, вовлечения граждан в социально-значимую работу. Одним словом, партийный проект "Құтты мекен" позволит партии "Nur Otan" стать главным институтом общественного контроля в стране, – отметил глава области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.