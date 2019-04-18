Как рассказала хозяйка дома, пожар начался в летней кухне, которая расположена во дворе частного дома. – Мы в это время находились дома, в летней кухне никого не было. Я быстро одела ребенка, и мы выбежали на улицу. Понятия не имею, отчего могло произойти возгорание. Мы очень испугались, когда огонь перекинулся на соседний гараж. Там у нас стоит газовый баллон и машина. Спасибо пожарным, они быстро приехали, - рассказала женщина. В ДЧС ЗКО сообщили, что вызов на пульт станции пожарной службы поступил в 15.47. – Горели две хозпостройки на площади 80 квадратных метров и частично кровля частного дома на площади 10 квадратных метров. Полностью пожар удалось ликвидировать в 16.29. Виновные, ущерб и причины пожара выясняются, - сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что на месте пожара работали 19 пожарных и пять единиц техники.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.