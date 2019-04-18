Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, вызов на пульт пожарных поступил в 16.52. - Камыш горит в поселке Коминтерн, озеро Анискино. На месте работает одна единица техники и шесть человек личного состава, - отметили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что с 15 апреля объявлен пожароопасный сезон в лесах ЗКО. По последним данным, за это время на территории региона зарегистрировано 30 загораний на общей площади 84 га, все они были своевременно обнаружены и ликвидированы. В этих целях в Западно-Казахстанской области областным противопожарным штабом проведено аэровизуальное обследование пожароопасных участков региона. Облет был совершен на территориях 5 районов области: Таскалинского, Акжайыкского, Теректинского, Байтерек и города Уральск. - Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемых сжиганий прошлогодней травы и соломы. Связано это и с уборкой садовых участков и, как следствие, сжиганием мусора и травы, а также массовым выездом населения на природу, где разводят костры, - пояснил Ерлан Турегелдиев. - В целях пресечения нарушений пожарной безопасности при сжигании мусора только за прошедшую неделю к административной ответственности привлечено 11 человек.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.