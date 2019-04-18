Фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске будет солнечно, днем +10, ночью -4. В Атырау ожидается переменная облачность, днем 10 градусов тепла, ночью -4 градуса. В Актобе будет солнечно, днем 10 градусов выше нуля, ночью -5. В Актау ожидается переменная облачность, 10 градусов тепла днем и +3 ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.