18 апреля стартовала международная краеведческая научно-практическая конференция "Уральск литературный", которая состоит из трех частей. На конференции приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана, городского отдела образования, преподаватели и учащиеся городских школ. – Первая часть будет посвящена Габдулле Тукаю. Несмотря на то, что он родился и вырос в Татарстане, в мир поэзии и прозы он вступил именно в нашем городе. В апреле мы отмечаем его день рождения, в этом же месяце он в возрасте 27 лет он ушел из жизни. Вторая часть конференции будет о великих людях, которые посещали Уральск. Среди них Александр Пушкин, Владимир Даль, Лев Толстой, Сакен Сейфуллин, Касым Аманжолов, Кадыр Мырза Али, Жубан Молдагалиев. Третья часть конференции будет посвящена роли поэзии в развитии культуры Евразии. 45 учеников городских школ будут защищать свои научные работы по всем трем категориям, - рассказал директор городского центра туризма "Атамекен" Жасулан Сакенов. Стоит отметить, что на конференцию были приглашены гости из Республики Татарстан. – Данная конференция посвящена Габдулле Тукаю, а я уже десятки лет вожу школьников на его родину в деревню Кошлауч. Там он родился, вырос, там же похоронен его отец. Чаще всего мы едем деревню с ночевкой, организовываем лагерь, ходим в местный музей, посещаем могилу отца поэта. Сегодня буду про эти туры рассказывать уральским школьникам. В ваш город я приехал впервые, давно мечтал побывать на реке Урал, сходил в музей. Моя мечта сбылась, - рассказал педагог дополнительного образования города Казань Эльдар Замилиддинов. Конференция продолжилась концертной программой. Для гостей выступали певцы и танцевальные коллективы.