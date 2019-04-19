Курс доллара, по данным Ассоциации предприятий лёгкой промышленности, на стоимость не влияет, сообщает informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстанские производители школьной формы назвали действующие цены на неё и сообщили, что постараются удержать их на этом уровне. В 2018 году казахстанцы купили школьную форму на 37 млрд тенге. При этом лишь 7% покупателей приобретают отечественный товар. Импорт в основном идёт из Турции и Кыргызстана, рассказала на форуме производителей школьной формы в Нур-Султане представитель Ассоциации предприятий лёгкой промышленности Асем Жуматаева. - Как в прошлом году стоила форма от 8 до 40 тысяч тенге, так и сегодня сохранились эти цены. На цены не повлияло ни повышение курса доллара, ни другие внешние факторы. Пока нам удаётся удержать такие стабильные цены, – сказала Асем Жуматаева. Она добавила, что производители намерены оставить цены в таком же коридоре к началу следующего учебного года. Несмотря на то, что на продажи производителей Казахстана приходится лишь 7% рынка, они готовы обеспечить формой всю страну. - В Казахстане есть предприятия, которые производят необходимое сырьё для формы. Но ткани необходимые для пошива школьной формы они в основном закупают в России и Турции. И тут всё циклично. Если мы сможем больше реализовывать формы для школьников, то будем развивать и производство необходимого сырья. А это скажется на себестоимости продукции, – резюмировала Асем Жуматаева.