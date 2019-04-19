Проще приобрести краску и украшение в магазине, и не тратить время. Но лучше пользоваться пасхальными рецептами, которые сохранились по семейным традициям.Если варить яйца вместе с листьями краснокочанной капусты – они станут голубого цвета. Добавив соды, в соотношении 1 ст.л. на 1 литр воды, получатся зеленоватые. Зеленые яйца также получатся со шпинатом. Замочите яйца в свекольном соке, чтобы придать им розовый оттенок. Такой же цвет даст сок клюквы. Красивая позолота на скорлупе выйдет, если отварить, добавив куркуму.Темно – коричневый оттенок подарит кофе или чай. Цвета бежево - оранжевые получатся, если сварить в луковой шелухе. Для этого способа я собираю всю зиму луковую шелуху в мешочек. Чем больше шелухи, тем насыщеннее в итоге будет цвет. Можно насобирать ее в магазине. Если есть возможность, замочите вареные яйца в соке черного винограда на пару часов. Они приобретут восхитительный лавандовый оттенок.Яйца будут в разноцветных разводах, если обмотать их нитками разных цветов и сварить. Интересный узор после покраски получим, если яйцо обвязать тканью с рисунком и закрепить ниткой. Или обвязать ниткой, а затем плотно завернуть в марлю или кусочек от капронового чулка, и завязать.Прикрепите к яйцу лист растения или цветочек, оберните чулком и сварите. Получится трафарет, след от которого останется не закрашенный.Окрашенные яйца станут глянцевыми - протрете ваткой, смоченной в растительном масле. Надеюсь, эти советы помогут вам с огромной радостью готовится к Светлой пасхе всей семьей.