Ребята – посетители лаборатории цифрового производства Fab Lab Atyrau. Когда лаборатория открылась – а это было в 2016-м, сюда начали приходить подростки, которым было интересно 3D-моделирование, они с удовольствием осваивали фрезерные, токарные станки, станки по металлу. Но со временем ребята начали фантазировать и воплощать с помощью современного оборудования свои самые разные идеи в жизнь. И иногда идеи, просто необходимые особенным атыраусцам. - Недавно мои ученики придумали устройство, определяющее цвета, - показывает нам прибор программный менеджер Fab LabAtyrau Нуржан Амангосов. – Как он функционирует? Человек с нарушением зрения подносит прибор к вещи либо предмету, и тот называет цвет. А еще раньше ребята создали устройство для нарезки хлеба, опять же в помощь людям с нарушением зрения. По словам Нуржана Амангосова, школьники, нередко общающиеся с атыраусцами с ограниченными возможностями, знают не понаслышке об их проблемах и пытаются их решить. - Очень хотели бы разработать для горожан не слышащих что-то наподобие «умного дома». Выслушали очень много инвалидов по слуху и поняли, какая это для них проблема. Активно над этим работаем. Fab Lab Atyrau – замечательное место, где можно практиковать свои знания, - объясняет выпускник лингвистической гимназии № 34 Диас Умирбеков, который, к слову, в команде c выпускником лицея № 16 им. Ж. Каражигитова Беком Калиевым спроектировал и сконструировал электрическую инвалидную коляску. Добавим, что всего около тысячи молодых атыраусцевв возрасте от 10 до 22 лет прошли курсы в цифровой лаборатории с момента ее открытия. Цифровая лаборатория – детище проекта «Заңғар» (часть «Программы развития молодежи г. Атырау» корпорации «Шеврон», разработанная в Международным молодежным фондом в партнерстве с акиматом Атырауской области). Теперь слушателей ожидается еще больше – Fab Lab Atyrau переехал из маленького кабинета АГУ им.Х.Досмухамедова в огромный зал Высшего колледжа APEC Petrotechnic. - Это позволит программам Fab Lab Atyrau интегрироваться во внутренние образовательные программы колледжа и вообще соберет, надеемся еще больше заинтересованных ребят, - говорит директор Представительства Международного молодежного фонда в Республике Казахстан Асем Сатмухамбетова. - Ведь миссия глобальной сети Fab Lab заключается в предоставлении доступа к технологиям и цифровому производству, чтобы молодежь могла делать практически всё. Интересна и еще одна деталь: упомянутая цифровая лаборатория выходила на все школы нефтяной столицы с предложением открыть мини-лабораторию и проводить там факультативы по внедрению цифровизации в жизнь. Однако из более чем пятидесяти школ согласились всего восемь, сейчас там открыты кружки FabLab.