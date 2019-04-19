Фотография из социальной сети Instagram В социальной сети распространили фотографию, якобы сделанную на месте происшествия с аудиосообщением. - Только что аким Базартобе с женой и внуком утонули в автомобиле, который находился на пароме, - говорится в сообщении. - Его зовут Боранбай, это наш сват. Как рассказал аким Базартобинского сельского округа Боранбай Кдыргожин, он жив и здоров. Информация - ложная. - Мне рассказали, что в сети есть фото моей потонувшей машины, говорят, что якобы я утонул на пароме в ней. Я, естественно, начал разбираться, кто это сказал. На самом деле, оказалось, что это распространил мой сват из Атырау. Ему тоже кто-то донес ложную информацию, - говорит Боранбай Кдыргожин. - Вообще моя супруга была в это время на работе, а внука у меня вообще нет. Я оставил машину на пароме, на ручнике, он не выдержал и машина покатилась в реку. Водоем неглубокий, позже машину вытащили трактором. Сейчас в ней меняем масло. Так у нас все хорошо. Теперь все родные просят решить этот вопрос мирным путем, все же это наш родственник (человек, распространивший ложную информацию - прим.автора). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.