Запасов краски в доме не оказалось. Была только бежевая, ей и решили покрасить. Поначалу мне понравилось – как будто просторнее, свежо. А потом, находясь на веранде стала чувствовать себя неуютно – словно в больнице. Не думала, что цвет может влиять на настроение. В общем, купила привычную коричневую краску и перекрасила. И сразу все встало на свои места. А ведь не случайно пол красят в темные цвета – на нем стоишь уверенно и твердо, как говорится «чувствуешь почву под ногами»