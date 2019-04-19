Авария на улице Конкина произошла 2 сентября 2018 года. На обочине дороги в этом месте стояли автомашины с арбузами и дынями. 24-летний Арслан Ахметов пытался перейти дорогу. Здесь его сбила автомашина «Лада». Ею по доверенности управлял гражданин Российской Федерации. Рядом с ним находился пассажир. - Мой сын получил три перелома, два костей таза и левой лопатки. Да, он переходил дорогу в неположенном месте. Он за это заплатил штраф. Мы не согласны, что водитель не имел возможности предотвратить наезд. При скорости в 50 километров в час машина не получит такие серьезные повреждения. Сейчас водитель подал иск в суд. Он требует в гражданском порядке взыскать с моего сына более 600 тысяч тенге. Это деньги на ремонт машины, содержание ее на штрафстоянке, экспертизы и представительские расходы, - рассказал отец пострадавшего Серик Ахметов. В январе 2019 года инспектором отдела административной полиции г. Уральска вынесено постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием в действиях водителя состава преступления. Эксперты установили, что машина двигалась со скоростью 50 км в час, а водитель не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода. - Мы провели еще одну экспертизу. Она установила, что скорость машины была 57 километров в час. А там установлен знак ограничения скорости в 40 километров в час. Дорога была в отличном состоянии, водитель мог избежать аварии. Досудебное расследование прошло поверхностно, не были учтены показания третьих лиц, - сообщил адвокат потерпевшего Акылбек Таужанов. Мы пытались получить комментарии и у второй стороны. Адвокат водителя отметил, что решение примет суд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.