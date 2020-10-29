На складах "СК-Фармации" отсутствуют 12 позиций неснижаемого запаса лекарств для лечения коронавируса. Об этом заявил руководитель проекта "Астана - адалдық алаңы" Мирас Шекенов, передает Tengrinews.kz. В Атырау доставили лекарства для лечения больных с COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" По его словам, 26 октября в рамках проекта "Астана - адалдык алаңы" столичной антикоррупционной службой, Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг, акиматом города, филиалом ОЮЛ "Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности РК" был осуществлен выездной мониторинг состояния резервного фонда (неснижаемый запас лекарственных средств, применяемых при коронавирусной инфекции) ТОО "СК-Фармация". В настоящее время осуществляется процедура закупа по 44 наименованиям лекарственных средств на сумму 8,2 миллиарда тенге для лечения порядка 60 тысяч пациентов в стационарах в месяц. Согласно справке "СК-Фармации", неснижаемый запас лекарственных средств должен состоять из 44 позиций. "Мониторинговой группой установлено, что на складе хранятся всего 32 наименования лекарственных средств. Отсутствуют 12 позиций неснижаемого запаса лекарственных средств, а на пять позиций лекарственных препаратов вообще отсутствуют договоры поставки", - рассказал Мирас Шекенов. Также мониторинговой группой установлено, что по нескольким позициям остаток не соответствует нормативу (план хранения неснижаемого запаса лекарственных средств). Хранящийся объем неснижаемого запаса лекарственных средств составлен в малом количестве и недостаточен для шести регионов. Также на складе имеется пересортица лекарственных средств неснижаемого запаса. "По словам представителя "СК-Фармации" Салиева А., поставки для неснижаемого запаса лекарственных средств ожидаются до 20 ноября текущего года", - отметил Шекенов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.