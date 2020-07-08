Иллюстративное фото из архива "МГ" Токаев выступил в телевизионном обращении, где отметил, что распространение коронавируса не снижается. - В ряде стран карантинные меры повторно ужесточаются. К сожалению, в нашей стране ситуация не улучшается. Было принято решение с 5 июля ужесточить карантинные меры. Поэтому ближайшие 2 недели будут решающие. Прошу соблюдать карантинные меры, - обратился президент к казахстанцам. После чего он отметил, что из-за коронавируса система здравоохранения испытывает большие нагрузки. - Мы проведем работу над ошибками, - заявил Токаев. - Государство принимает все меры для стабилизации ситуации. Уже сформировано 400 универсальных бригад для оказания помощи населению на дому. В ближайшие дни их количество будет доведено до 3,5 тысячи. Активно вовлечены в эту работу военные медики. Развернуто более 5000 коек. Создается 8 мобильных центров ПЦР-тестирования. Также президент пообещал, что в ближайшие дни проблема с лекарственным обеспечением будет решена и попросил людей не закупать лекарства впрок и не создавать ажиотаж. Президент отметил, что болезнь продолжает уносить жизни казахстанцев. - Кто-то потерял отца, мать, брата, сына или дочь. Выражаю соболезнование. Мы продолжаем борьбу с коронавирусом. Мной принято решение объявить 13 июля днем траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы не находился в этот день, почтит память ушедших, - сказал Токаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.