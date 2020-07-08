В РГП "Казгидромет" сообщается, что в Уральске ожидается переменная область, температура воздуха днем составит +37 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +23 градусов. В Атырау синоптики прогнозируют сильную жару, днем +39 градусов, ночью +30 градусов. 35 градусов жары ожидается в Актобе, ночью температура воздуха понизится +19 градусов. В Атау будет жарко, +39 градусов днем, +27 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.