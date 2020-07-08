Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом на брифинге в пресс-центре РСК сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов. - В сентябре-октябре на средства, выделенные из республиканского бюджета, в рамках лизинга будут приобретены 40 санитарных автомобилей. Планируется приобретение еще 15. В этом направлении проводится активная работа, - сказал глава региона. При поликлиниках сформирована 61 мобильная бригада. Лечение на дому проводится в амбулаторных условиях для пациентов с бессимптомными и легкими формами инфекции COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.