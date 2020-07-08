Одним из обвиняемых по делу проходит Абзал Адилов, который подарил свою почку незнакомой девушке, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подозреваемым в избиении мужчины охранникам продлили срок ареста в Уральске Скриншот с видео В пресс-службе суда города Уральска сообщили, что данное дело поступило в суд 1 июля. - Подозреваемым предъявлено обвинение по статьям 106 ч.3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и статье 252 УК РК "Превышение полномочий служащими частных охранных служб", - отметили в пресс-службе суда. Стоит отметить, что согласно статье 106 УК РК подозреваемым грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, а по статье 252 УК РК их могут наказать штрафом или лишением свободы сроком до пяти лет.  Напомним, 25 декабря прошлого года в Уральске  насмерть забили мужчину. Тогда под подозрение попали сотрудники частного охранного агентства "Сова." 27 декабря в редакцию "МГ"обратились родственники погибшего 32-летнего Куаныша Ахметова. Они рассказали, что Куаныш был настолько сильно избит, что скончался от потери крови в машине скорой помощи. По данному делу были задержаны сотрудники частного охранного агенства "Сова". Одним из подозреваемых оказался Абзал Адилов,  который спас жизнь незнакомой девушке, подарив ей свою почку. 3 января в следственном суде было рассмотрено ходатайство о продлении срока содержания под стражей подозреваемых. Тогда Адилов был взят под арест сроком на два месяца. Еще один подозреваемый по этому делу Кафизов был отпущен под залог. 9 января постановление следственного судьи было изменено и Кафизова арестовали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.