Тело мужчины было обнаружено во дворе многоэтажного дома 16/2 по улице Циалковского. - Во дворе дома был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти. Причина смерти будет известна по результатам судмедэкспертизы, - рассказали в пресс- службе департамента полиции ЗКО. Полицейские оцепили место происшествия сигнальной лентой, работают криминалисты. Другие подробности выясняются.