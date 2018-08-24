В Тайпакском и Каратобинском колледжах учителя преподавали предмет без соответствующих дипломов, сообщает корреспондент "Мой ГОРОД".

Об этом рассказал руководитель департамента по контролю в сфере образования ЗКО Нурлан САБИРОВ. Выяснилось, что в 2018 году проводилась частичная проверка Тайпакского и Каратобинского колледжа. В обоих случаях были выявлены существенные нарушения.

- Проверка показала, что в двух колледжах учителя преподавали предмет без соответствующего диплома. А также были нарушены требования государственного стандарта, учебные планы не соответствовали требованиям. В колледжах был недостаток учебных лабораторий, лабораторий для проведения производственных практик и учебной литературы, - отметил Нурлан САБИРОВ.

Выяснилось, что Таранская средняя общеобразовательная школа в Теректинском районе осуществляла учебную деятельность без разрешительной лицензии.

- Основная школа сейчас функционирует. Но лицензию на образовательную деятельность эта школа не получила. Этот факт был выявлен в ходе проверки. Директору был дан шестимесячный срок на устранение этого нарушения. Но, к сожалению, в течение этого срока они не получили лицензию. За неисполнение предписания мы подали на них в суд. Руководитель данной школы привлечена к административной ответственности, - рассказали в департаменте.

Кроме того, департаментом были проведены шесть внеплановых проверок на основе жалоб населения.

- Эти жалобы были касательно соблюдения учителями требований педагогической этики, выполнение своих функциональных обязанностей не на должном уровне, необеспечение порядка во время занятий и недостаточный контроль. По итогам проверок были приняты соответствующие меры, - отметил Нурлан САБИРОВ.